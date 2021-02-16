Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники

14:45, 16 февраля 2021, ПАИ

Опубликован режим работы общественного транспорта в Пскове в праздники, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Движение автобусов по городу будет осуществляться:

20 февраля - по расписаниям рабочего дня;

21, 22, 23 февраля и 7 и 8 марта - по расписаниям воскресенья;

6 марта – по расписаниям субботы.

20 февраля движение автобусов на садоводческие товарищества не будет осуществляться.

21 февраля и 6 марта движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

Движение пригородных автобусов будет осуществляться:

19 февраля по расписаниям пятницы, за исключением маршрутов №№ 318 «Псков-Середка», 318А «Середка-Балсово», рейса маршрута № 317А «Дуловка-Палкино», 126 «Рокоссовского-Старый Изборск»,106 «Старый Изборск-Лавры», движение автобусов по которым закрыто, 219А «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово».

Движение автобусов по маршрутам №№ 124 «Палкино-Гоглово» и 123 «Палкино-Локно-Псков» будет осуществляться по расписанию четверга.

20 февраля по расписаниям пятницы.

21 февраля, 6 марта по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением 21 февраля автобуса по м-ту № 106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи» работает по расписанию учебной субботы.

22 февраля, 7 марта по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением м-тов № 105 «Псков-Назимово - Хрячова Гора», № 213 «Псков –Гверздонь ч/з Верхолино», № 214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», №123 «Палкино-Локно-Псков», № 145 «Палкино-Качаново» и № 145А «Палкино-Родовое-Качаново» движение автобусов по которым закрыто.

23 февраля и 8 марта по расписаниям воскресенья.

С 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта автобусы по маршруту № 207 «Псков-Печоры» работают по расписанию дней недели.

24 февраля и 9 марта движение автобусов будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели

Движение междугородних автобусов будет осуществляться:

19 февраля по расписаниям пятницы, за исключением маршрута № 529«Псков-Себеж» (из Пскова – 9.50), движение по которому закрыто.

20 февраля по расписаниям пятницы.

20, 23 февраля и 8 марта будет организовано движение автобуса по маршруту № 516 «Псков-Самолва».

21, 22 февраля, 6 и 7 марта по расписаниям субботы.

23 февраля и 8 марта – по расписаниям воскресенья.

21 февраля и 6 марта будет организовано движение автобуса по маршруту № 522 «Псков – Навережье» по расписанию субботы.