Итоги работы псковского Фонда капремонта и планы по борьбе с должниками – в интервью с Сергеем Шарлаевым

17:57, 16 февраля 2021, ПАИ

Недавно в Фонде капитального ремонта Псковской области сменился руководитель – исполняющим обязанности генерального директора стал Сергей Шарлаев, ранее работавший в Санкт-Петербурге. В эфире проекта ПАИ-live 16 февраля он рассказал, как попал в Псковскую область, какое «наследство» ему досталось и как будет вестись борьба с должниками.

Здоровая миграция

– Прежде всего, расскажите, как вы попали в фонд?

– Сейчас есть тенденция, что люди, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, перемещаются по регионам и осуществляют там свою деятельность, и наоборот – люди из регионов едут в мегаполисы. Такая здоровая трудовая миграция. Планирую работать на благо Псковской области.

И я бы хотел поблагодарить вас за возможность пообщаться с жителями Псковской области. Пока заочно, но, безусловно, мы и выезды будем делать, будет очное общение.

– Перед тем как занять должность, вам предстоит конкурс. Вы уже ознакомились с тем, что представляет собой фонд капремонта в Псковской области? Что происходит с фондом сейчас и как он выглядит в ваших глазах, как нового руководителя?

– Когда мне поступило предложение возглавить фонд, я изучил отчёты, которые публикуются на официальном сайте – если жителей Псковской области интересует, то вся деятельность открыта, можно всё посмотреть. И, могу сказать, что, несмотря на сложности 2020 года, Фонд капремонта Псковской области отработал достойно. Программа 2020 года была реализована практически на 77 %. Помимо реализации программы 2020 года, большой объём работ был выполнен по задолженности периода 2016-2019 годов. По 2020 году проведено больше 200 видов работ в 164 многоквартирных домах, и сопоставимый объём по количеству видов работ – тоже около 200 – выполнен по «хвостам». Это наша задолженность перед жителями Псковской области по своевременному выполнению капитального ремонта. В деньгах это больше 600 млн рублей. Если говорить о проживающих в многоквартирных домах, где был выполнен капитальный ремонт, это больше 18 тысяч человек. Именно такое количество людей увидело, что система капитального ремонта в Псковской области работает, есть результат. Самое главное, мы видим, что платим взносы и они возвращаются в наши же дома выполненными работами.

Руководство области поставило передо мной задачу повысить уровень доверия жителей Псковской области к фонду. В том числе для того, чтобы увеличить собираемость. На сегодняшний день она составляет 82 %. Это очень неплохо, собираемость осталась на уровне, который был до пандемии. Жители тоже видят, что работа осуществляется. Но, конечно же, её нужно улучшать, систематизировать. Будем работать над качеством, сроками. Есть большие вопросы к стройконтролю – мы его нанимаем по договорам. Я уже провел переговоры с подрядными организациями и компаниями, осуществляющими стройконтроль, проектировщиками. В этой части будем работать, налаживать своевременную подготовку проектной документации. Ну и, самое главное, что интересует жителей – своевременное выполнение работ и их качество.

Жалобы и должники

– Время от времени в соцсетях появляются жалобы на уже проведенный ремонт, не обязательно свежий. Каким образом вы и ваши коллеги будете работать с этими жалобами?

– Это как раз и касается вопроса качества. Подрядчик в соответствии с законодательством несёт гарантийные обязательства, и мы, как фонд, как заказчик, безусловно, тоже несём ответственность перед жителями Псковской области за качество выполненных работ. Поэтому в рамках гарантийных обязательств работаем с подрядчиками и заставляем их устранять те дефекты, которые выявляются в ходе эксплуатации дома. Здесь необходимо отметить и обратную сторону медали: не всегда, но достаточно часто выявляемые дефекты связаны с ненадлежащей эксплуатацией со стороны управляющих организаций. Понятно, что жителей не должно волновать, кто виноват – управляющая организация или фонд. Их интересует качественная услуга. Поэтому непосредственно на месте мы разбираемся, вина ли это подрядчика либо ненадлежащая эксплуатация. В ходе комиссии принимаем решение, кто будет устранять данное нарушение и в какие сроки.

– 82 % людей вовремя платят взносы, 18 % плательщиков имеют долг перед фондом капремонта. Каков его размер и как вы работаете с должниками?

– Это задолженность не перед фондом, а перед соседями, которые платят вовремя и не имеют долга. Задолженность на сегодняшний день составляет порядка 567 млн рублей. На эти деньги мы могли бы ещё одну программу реализовать, и ещё 18 тысяч жителей области могли бы увидеть проведенные работы, которые они и оплачивают.

Мы запланировали ряд мероприятий по повышению уровня собираемости. Первое, что мы сделаем, – это работа с нежилыми помещениями. Дисциплина оплаты по нежилым помещениям на сегодняшний день, к сожалению, ниже, чем у жителей Псковской области. На мой взгляд, это некорректно. Люди занимаются бизнесом, извлекают прибыль. Помещения находятся в многоквартирных домах, и предприниматели некорректно себя ведут в части оплаты взносов на капитальный ремонт. Упор сделаем на работу с нежилыми помещениями и, если коллеги нас не услышат, будем выставлять им пени и просуживать.

– То есть бизнес менее дисциплинирован, чем жители?

– Да, как ни странно. Здесь мы должны выйти на планку свыше 95 %. Это справедливое возмущение. Вы же получаете прибыль, почему не оплачиваете капитальный ремонт? Непонятно.

Что касается жителей, тоже, безусловно, будем с ними общаться. Мы планируем в мартовских квитанциях напомнить им, что это требование федерального законодательства – выставление пени в случае несвоевременной оплаты за капремонт. Поэтому ещё раз большая просьба к жителям Псковской области: если у вас есть задолженность, то её погасите, чтобы мы не выставили пени и, самое главное, не перешли в судебную плоскость. Такое разбирательство повлечет дополнительные затраты на госпошлину. Я думаю, никому это не нужно.

Жёсткие меры и сокращение расходов

– Когда вы начнёте действовать жестко: выставлять пени и идти в суд?

– В апреле-мае начнём расчёт пени. Начнём с тех, кто имеет наибольшую задолженность. В прошлом году работа по судебным взысканиям была серьёзно усилена – было подано 1 800 исков на 26 млн рублей. А задолженность более 560. Чисто физически специалисты фонда не успевают подавать исковые заявления.

– Я правильно понимаю, что если люди видят отремонтированный дом, покрашенный фасад, это тоже работа Фонда капремонта?

– Совершенно верно. Но речь идёт именно о многоквартирном доме. За другие объекты мы не отвечаем. Фасад, крыша, все инженерные системы, что напрямую связано с качеством предоставления коммунальных услуг. Кроме того, мы делаем энергоэффективный ремонт – ставим датчики движения, и жители начинают экономить на свете. По теплу – ставим АИТП [автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. – ПАИ], тоже сокращаются расходы жителей. В этом году в 15 домах будем делать такое теплоснабжение. Мы сделаем предварительный расчет и покажем, насколько люди сэкономят. Результаты в квитанциях будут видны осенью-зимой, с наступлением отопительного сезона.