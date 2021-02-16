В Новосокольническом районе до смерти избивший собутыльника мужчина отправится в тюрьму
Новосокольнический районный суд отправил в тюрьму злоумышленника, который до смерти избил собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
После совместного употребления спиртных напитков у двух мужчин возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес оппоненту удары по голове, шее и туловищу. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и в течение часа скончался.
Виновному назначили лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.