Премьеру детектива в 11 частях представят на сцене Псковского театра 6 марта

15:14, 16 февраля 2021, ПАИ

6 марта Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина выпустит премьеру спектакля «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра. Это детектив в 11 частях по одноименной пьесе Дмитрия Данилова.

«Драма Дмитрия Данилова кому-то покажется детективом, кому-то философской новеллой, кому-то социальной сатирой – тем лучше: каждый зритель найдет что-то для себя. Может быть, в этом и секрет пьес Дмитрия Данилова, который в последние годы стал одним из самых репертуарных современных российских драматургов. Зрителей, которые придут на спектакль, ждут сюрпризы и неожиданности. Артисты могут оказаться совсем не там, где вы их ожидаете увидеть», - обещают в театре.

В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Чехова, Анна Шуваева.

Режиссер спектакля – Семен Серзин, создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Петербурге, театральный и кинорежиссер, актер. Семен Серзин снял фильм «Человек из Подольска», сыграл главную роль в фильме «Петровы в гриппе» у Кирилла Серебренникова, поставил 40 спектаклей в российских и зарубежных театрах, включая Московский театр имени Пушкина и «Гоголь-центр».

Над анимацией к спектаклю работал видеохудожник, художник-постановщик Михаил Заиканов, сотрудничавший с десятками театров – МХТ им. А.П. Чехова, Театром Олега Табакова, Центром им. Вс. Мейерхольда, Театром «Практика», Театром на Таганке, Театром им. А.С. Пушкина, Театром им. Ермоловой, с Театром на Литейном в Санкт-Петербурге и другими.

Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы.

Премьерный спектакль «Свидетельские показания» Псковский театр драмы покажет 6, 7, 8, 10 и 17 марта.

В дни премьеры, с 6 по 8 марта, Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест». Известный драматург, поэт, прозаик, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Данилов станет ключевой фигурой фестиваля. Состоятся читки его пьес, показ фильма «Человек из Подольска» и творческая встреча с читателями.

На спектакль «Свидетельские показания» приглашаются зрители старше 18 лет, стоимость билетов – 500 рублей. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте театра.