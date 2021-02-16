За сорванный в Дедовичах мак судимый мужчина снова поедет в колонию

15:15, 16 февраля 2021, ПАИ

Дедовичский районный суд отправил в тюрьму неоднократно судимого гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 августа 2020 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел на приусадебный участок в поселке Дедовичи. Там он сорвал маковую солому массой около 0,5 кг, что составляет значительный размер. После он хранил наркотик в пакете с целью дальнейшего употребления. В этот же день его задержали сотрудники полиции и изъяли наркотическое средство.

Злоумышленнику назначили 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.