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Общество

Избивших сверстника подростков из Дно затравили в интернете

Избивших сверстника подростков из Дно затравили в интернете, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам омбудсмена, нападавшие в результате сами стали жертвами, этому, в частности, поспособствовали соцсети.

«Из-за публичности жестокость распространяется быстрее, а анонимность в интернете порождает безнаказанность», - отметила Наталия Соколова и призвала родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на интернет и школу. «Здесь очень важен вопрос доверия в семье. К тому же, если в семье насилие не пресекается, подростки начинают воспринимать это как норму», - добавила омбудсмен.

Наталия Соколова также обратила внимание, что жестокость, оставленная без внимания, становится стимулом сделать то же самое.

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