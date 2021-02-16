Избивших сверстника подростков из Дно затравили в интернете

15:42, 16 февраля 2021, ПАИ

Избивших сверстника подростков из Дно затравили в интернете, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам омбудсмена, нападавшие в результате сами стали жертвами, этому, в частности, поспособствовали соцсети.

«Из-за публичности жестокость распространяется быстрее, а анонимность в интернете порождает безнаказанность», - отметила Наталия Соколова и призвала родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на интернет и школу. «Здесь очень важен вопрос доверия в семье. К тому же, если в семье насилие не пресекается, подростки начинают воспринимать это как норму», - добавила омбудсмен.

Наталия Соколова также обратила внимание, что жестокость, оставленная без внимания, становится стимулом сделать то же самое.