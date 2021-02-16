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Общество

Дмитрий Шахов: Нужно воспитать достойное поколение

«Нам важно воспитать поколение достойное, но для этого нужно организовать условия самим», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции 16 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в убеждении детей заниматься в спортивных секциях нет ничего плохого. «Хочется организовать для детей место, где им приятно, тогда они сами захотят ходить», - сказал Шахов.

Кроме того, он добавил, что родители должны правильно воздействовать на ребенка, тогда они сами будут рады обществу и благодарны родителям.

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