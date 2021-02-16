Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов

15:53, 16 февраля 2021, ПАИ

Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов, сообщает Digital-агентство «Интериум».

Самым любвеобильным оказался Великий Устюг из Вологодской области. 14 февраля устюжане в социальных сетях были самыми щедрыми на признания в любви, упоминания праздника и рассылку валентинок. Чаще всего это происходило в соцсети «ВКонтакте». Вологда заняла второе место рейтинга. На третьей строчке расположился Северодвинск из Архангельской области, за которым идёт сам Архангельск. Замыкает пятерку Петрозаводск.

«Обращает на себя внимание тот факт, что верхние строчки рейтинга занимают в основном города севера и севера-запада России. Возможно, холода на улице способствовали более теплому выражению чувств любви людей в социальных сетях», - отметил руководитель отдела аналитики и мониторинга «Интериум» Александр Анохин.

Вторую пятёрку открывает Котлас (Архангельская область) , на седьмом месте - Великий Новгород, затем Череповец (Вологодская область), Псков и Сыктывкар.

В этот раз ни Москва, ни Санкт-Петербург в топ-10 не попали.