0
18:11
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
17:57
Итоги работы псковского Фонда капремонта и планы по борьбе с должниками – в интервью с Сергеем Шарлаевым
17:43
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16:54
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16:20
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
15:53
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
15:45
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Еще новости
Общество

Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов

Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов, сообщает Digital-агентство «Интериум».

Самым любвеобильным оказался Великий Устюг из Вологодской области. 14 февраля устюжане в социальных сетях были самыми щедрыми на признания в любви, упоминания праздника и рассылку валентинок. Чаще всего это происходило в соцсети «ВКонтакте». Вологда заняла второе место рейтинга. На третьей строчке расположился Северодвинск из Архангельской области, за которым идёт сам Архангельск. Замыкает пятерку Петрозаводск.

«Обращает на себя внимание тот факт, что верхние строчки рейтинга занимают в основном города севера и севера-запада России. Возможно, холода на улице способствовали более теплому выражению чувств любви людей в социальных сетях», - отметил руководитель отдела аналитики и мониторинга «Интериум» Александр Анохин.

Вторую пятёрку открывает Котлас (Архангельская область) , на седьмом месте - Великий Новгород, затем Череповец (Вологодская область), Псков и Сыктывкар.

 В этот раз ни Москва, ни Санкт-Петербург в топ-10 не попали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
16 февраля 2021
В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
16 февраля 2021
Видеоролик о реставраторе из Печорского района победил в конкурсе «60 кадров в секунду»
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
16 февраля 2021
Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
16 февраля 2021
Штрафами и судами пригрозил отказывающимся платить за капремонт псковичам Сергей Шарлаев
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
16 февраля 2021
Псков занял 9-е место в рейтинге любвеобильности городов
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
16 февраля 2021
Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 82%
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
16 февраля 2021
Заложить фундамент: ПАИ-live с новым руководителем Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники
16 февраля 2021
Как будут ходить автобусы в Пскове в предстоящие праздники

Идет загрузка...