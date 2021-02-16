17 февраля в Псковской области снова похолодает
17 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -24 до -19 градусов, днем – от -13 до -8.
Будет дуть ветер северного направления со скоростью 0-5 м/сек. Атмосферное давление высокое.