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Общество

17 февраля в Псковской области снова похолодает

17 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -24 до -19 градусов, днем – от -13 до -8.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 0-5 м/сек. Атмосферное давление высокое.

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