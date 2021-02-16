Незаконную ледовую переправу обнаружили в Печорском районе

16:21, 16 февраля 2021, ПАИ

Инспекторы ГИМС нашли незаконную ледовую переправу в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 февраля сотрудники ведомства совершили профилактический выезд к водному объекту в районе деревне Кулье. Установлено, что по льду регулярно осуществляется движение автомобильного транспорта в сторону острова Колпина.

В МЧС отметили, что на данном участке водного объекта официальная ледовая переправа отсутствует. «Дорога по льду озера ничем не обозначена, в этом районе в большом количестве имеются опасные зоны с тонким льдом. В сложных метеоусловиях существует большая вероятность съезда с укатанной колеи автомобильного транспорта и попадания его в эти опасные зоны», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, выезд на лёд в регионе завершен. Несмотря на это, многие граждане передвигаются по замёрзшим водоёмам на автотранспорте, используя ледовые поля для перевозки грузов и выезда на рыбалку.