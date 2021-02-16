Раиса Кузина вновь избрана председателем псковской организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

16:42, 16 февраля 2021, ПАИ

16 февраля состоялось отчетно-выборное собрание Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» за период 2018-2020 годов. Раиса Кузина вновь избрана председателем организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, а также заместители и председатели ветеранских организаций города и области, представители Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

С докладом «Об итогах работы Псковской областной общественной организации за период с 2018 по 2020 год» выступила председатель организации Раиса Кузина. Она отметила, что целью совета организации является улучшение и продление жизни узников. За последние три года большая работа была направлена на оздоровление и лечение в санаториях. Также большое внимание совет уделяет социальной жизни узников: постоянно поддерживается связь с ветеранами, своевременно оказывается помощь волонтеров.

Отельное внимание общественная организация уделяет патриотическому воспитанию молодого поколения. В учебных заведениях каждый год проводятся уроки мужества.

Кроме того, Раиса Кузина рассказала о мероприятиях и митингах, которые бывшие несовершеннолетние узники проводят совместно с областной и городской властью, общественными организациями. Также председатель добавила, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на работу организации, но не остановила ее деятельность.

«Мы являемся последними свидетелями той жестокой войны. С каждым годом нас становится все меньше. По данным на 2020 год, в Пскове проживает около двух тысяч бывших узников. Наша обязанность, наш долг - сохранить в своих сердцах вечную память о павших, о тех, кто стал жертвой нацистской политики», - заключила Раиса Кузина.

Владимир Воробьев обратился к присутствующим и поблагодарил совет за активную жизненную позицию: «Вы ответственно подходите к решению важных задач, ведете плодотворную, качественную работу по улучшению жизни бывших узников и по организации памятных мероприятий. Отдельное спасибо вам за нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, продолжайте в том же духе».

В ходе мероприятия участники организации оценили работу председателя, руководителя совета общественной организации Раисы Кузиной. Выступающие подчеркнули, что председатель работает добросовестно, с полной самоотдачей и заслуживает высшей оценки, после чего проголосовали за то, чтобы вновь избрать ее председателем совета.

Кроме того, был избран новый совет областной общественной организации в составе 13 человек, а также члены ревизионной комиссии в количестве 3 человек.