Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля

16:54, 16 февраля 2021, ПАИ

Курсирование пригородного поезда Псков — Великие Луки продлено до 11 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Согласно расписанию, пригородное сообщение по этому маршруту осуществляется 3 раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Прямой поезд по маршруту Псков – Великие Луки был запущен 17 июля в тестовом режиме на 2 месяца. Востребованность и актуальность этого железнодорожного маршрута анализируется каждые 2 месяца. После проведения анализа принимается решение о дальнейшем курсировании поезда.

Так как пассажиропоток по маршруту Псков – Великие Луки продолжает оставаться нестабильным, назначение поезда на постоянной основе не представляется возможным.

Актуальную информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.