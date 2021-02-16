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Общество

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 16 марта

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта, сообщается на сайте Правительства РФ.

Решение принято на оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года включительно в связи с выявлением на территории зарубежного государства нового штамма коронавируса.

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