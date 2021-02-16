500 рублей обещали псковским подросткам за участие в несанкционированном митинге

17:12, 16 февраля 2021, ПАИ

500 рублей обещали псковским подросткам за участие в несанкционированно митинге и лайки постов в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции 16 февраля сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Недавно ко мне пришли дети, которые рассказали, что за участие в митингах и за то, что они будут лайкать посты, им предлагают 500 рублей. Это влияет на психику и сознание детей не лучшим образом. И вот с этим нужно разбираться», - заявил Шахов.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова добавила, что на несанкционированных митингах в Пскове полиция не задерживала несовершеннолетних, жалоб на нарушение их прав не поступало.

«Могут ли дети быть участниками митингов – однозначно да, но когда мы говорим о незаконных митингах – естественно, нет», - подытожил Дмитрий Шахов.

