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Общество

500 рублей обещали псковским подросткам за участие в несанкционированном митинге

500 рублей обещали псковским подросткам за участие в несанкционированно митинге и лайки постов в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции 16 февраля сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Недавно ко мне пришли дети, которые рассказали, что за участие в митингах и за то, что они будут лайкать посты, им предлагают 500 рублей. Это влияет на психику и сознание детей не лучшим образом. И вот с этим нужно разбираться», - заявил Шахов.

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова добавила, что на несанкционированных митингах в Пскове полиция не задерживала несовершеннолетних, жалоб на нарушение их прав не поступало. 

«Могут ли дети быть участниками митингов – однозначно да, но когда мы говорим о незаконных митингах – естественно, нет», - подытожил Дмитрий Шахов.
 

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