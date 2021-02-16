Псковских школьников научат противостоять киберпреступникам

17:32, 16 февраля 2021, ПАИ

С 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проведет для обучающихся общеобразовательных учреждений «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С помощью новых специальных тренажеров «Приватность в цифровом мире» в режиме онлайн обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.

Цель урока — помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире, а также познакомить с профессиями в области кибербезопасности. Интерактивные уроки рассчитаны на учащихся с 1-го по 11-й класс, включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. В некоторых из них, например, нужно будет определить, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне.