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Общество

У Росгвардии могут появиться новые полномочия

Новый законопроект предлагает разрешить Росгвардейцам оцеплять акватории объектов, находящихся под охраной, но только при пресечении попыток незаконного проникновения на них, сообщает официальный сайт  Госдумы.

Правки могут быть внесены в закон «О войсках национальной гвардии РФ». Они будут позволять «оперативно принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций».

Также на охраняемых объектах росгвардейцы смогут производить осмотр граждан и их вещей, транспортных и плавучих средств при въезде и выезде на территорию акваторий. В случае выявления нарушений, создающих угрозу безопасности граждан или хищения имущества, сотрудники вправе принимать меры по их пресечению и устранению.

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