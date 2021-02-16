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Общество

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской. СК подозревает, что намеренно

Момент удара запечатлела камера. Фото ngs.ru

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку по факту наезда на 37-летнюю женщину с коляской. У пострадавшей медики диагностировали перелом ноги.


Проверку ведомство организовало после появления в соцсетях ролика, снятого домовой видеокамерой. На видео молодая женщина с коляской выходит из дома. Останавливается, чтобы сделать замечание водителю TOYOTA  о неправильной парковке и перекрытом выходе. Она обходит машину. В этот момент водитель разворачивается и стукает бампером ничего не подозревающую молодую мать.

В СК уточняют, за рулем машины находился водитель 1972 года рождения. От удара пострадавшая упала на землю вместе с коляской, в которой был ребенок. Инцидент произошел вчера около 16.45 по местному времени во дворе дома № 20 на улице Александра Чистякова.
 

«Фонтанке» удалось поговорить с пострадавшей. Женщина рассказала журналистам, что наехавший на нее автохам был доставщиком еды. Выйдя на улицу для прогулки, она заметила, что машина доставщика стоит на газоне, и, будучи представителем совета дома, подошла сделать замечание. Получив от ворот поворот, женщина попыталась узнать, в какую квартиру была доставка, чтобы потом выяснить компанию и попросить руководство фирмы провести беседу с водителем.

Следственный комитет начал проверку по этому факту. Водитель на допросе заявил, что женщина сама перегородила ему дорогу.

 

 

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