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Почти три тысячи звонков поступило в call-центр регоператора с начала года

в последнее время заметно снизилось количество обращений граждан по вопросу некачественного оказания услуги по вывозу ТКО. Фото ООО «Экопром

В call-центр Псковского офиса обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром» за полтора месяца с начала 2021 года поступило 2 967 звонков.

Наибольшее количество звонивших интересовались, какие документы необходимо предоставить для перерасчёта начислений на вывоз ТКО, какие требуются документы при смене собственника жилья, сообщили в пресс-службе регионального оператора. Также потребители звонили для уточнения начислений по выставленным квитанциям. Кроме того, часть звонков касалась уточнений по пакету документов, который граждане направляли дистанционно на электронную почту регоператора или «Почтой России».

Операторы call-центра принимали звонки от физических лиц, связанные с заявками на вывоз контейнеров. В феврале поступали звонки от населения по уточнению графиков вывоза мусора в Невельском, Новосокольническом, Дедовичском, Куньинском районах. Напомним, к обслуживанию этих районов регоператор приступил самостоятельно, ранее вывозом мусора там занимались подрядчики.

Как отметили в call-центре, в последнее время заметно снизилось количество обращений граждан по вопросу некачественного оказания услуги по вывозу ТКО.

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