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Общество

Вирус COVID-19 при тяжёлых формах бьёт по глазам

Французские учёные выяснили, что коронавирус при тяжёлых формах поражает глаза. Фото cosmo.ru

Во Франции, применив МРТ, учёные обнаружили изменения в глазах пациентов с тяжёлой формой заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

И хотя коронавирус поражает в первую очередь лёгкие, эта инфекция может взывать глазные заболевания – ретинопатию, конъюктивит и нарушения сетчатки.

Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжёлой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга.

У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока – один или несколько узелков в макулярной области, задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.

«Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ», – приводятся в пресс-релизе RSNA слова ведущего автора исследования, доктора медицины Огюстина Леклера (Augustin Lecler), доцента Парижского университета и нейрорадиолога из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже.

Восемь из девяти пациентов с выявленными изменениями на момент проведения исследования находились в отделении интенсивной терапии по поводу COVID-19. Доктор Леклер отметил, что серьёзные проблемы с глазами могут в значительной степени остаться незамеченными в клинике, поскольку в отделениях интенсивной терапии уделяют внимание более тяжёлым, опасным для жизни состояниям.

Авторы считают, что результаты исследования подчёркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжёлой формой COVID-19.
 

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