Обучающий семинар «Поддержка цыганских некоммерческих организаций посредством внедрения новых практик» пройдёт в Пскове

19:46, 16 февраля 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова во вторник, 16 февраля, провела рабочую встречу с руководителем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, членом Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Надеждой Деметер. Об этом сообщила администрация Псковской области.

Надежда Деметер проинформировала вице-губернатора, что в Пскове с 16 по 17 февраля в областной универсальной научной библиотеке проходит обучающий семинар «Поддержка цыганских некоммерческих организаций посредством внедрения новых практик», реализуемый в рамках поддержки Фонда президентских грантов. Проект направлен на оказание консультативной, информационной и методической помощи некоммерческим организациям, развитие диалога между представителями некоммерческих организаций и правоохранительными органами, администрацией региона, СМИ посредством проведения ряда образовательных мероприятий и стажировок. Всё это позволит существенно облегчить деятельность по предупреждению межнациональных конфликтов.

Основная цель проекта – развитие компетенций общественных организаций в России посредством серии семинаров-тренингов, практических заданий и стажировок, разъяснение необходимости внедрения инновационных программ, развитие диалога между представителями некоммерческих организаций и правительственными организациями.

Ранее семинар прошёл в Москве, Владимире, Белгороде и Самаре.

Участие примут представители некоммерческих организаций Псковской области, студенты ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».