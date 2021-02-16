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Общество

Поющий помощник машиниста ответил на вопросы ведущих радиостанции «7 небо»

Кирилл Ефимов представит Псковскую область на конкурсе. Фото Вконтакте


ПАИ уже писало, что пскович Кирилл Ефимов станет участником вокального конкурса «Новая звезда». Радиостанция «7 небо» связалась с Кириллом, и ведущие детально расспросили, как парня занесло на конкурс.

Кирилл рассказал, что ему 22 года. Родом парень из Опочки. Он самоучка и не имеет музыкального образования. Работает Кирилл помощником машиниста в Петербурге, а ещё поёт. Именно поэтому, когда он увидел рекламу по телевидению, решил попробовать принять участие. Кирилл записал песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах» и через месяц получил приглашение на участие в конкурсе «Новая звезда» от Псковской области. 

Кирилл Ефимов – лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов и лаурат премии президента РФ для поддержки талантливой молодёжи.

Съёмки конкурса уже начались. Сам проект планируют показать в середине июня. Из-за коронавируса съёмки перенесли. 

«Главное – не переборщить с уверенностью в себе, чтобы она не переросла в звёздность», – сказал Кирилл.

 

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