Поющий помощник машиниста ответил на вопросы ведущих радиостанции «7 небо»

20:10, 16 февраля 2021, ПАИ



ПАИ уже писало, что пскович Кирилл Ефимов станет участником вокального конкурса «Новая звезда». Радиостанция «7 небо» связалась с Кириллом, и ведущие детально расспросили, как парня занесло на конкурс.

Кирилл рассказал, что ему 22 года. Родом парень из Опочки. Он самоучка и не имеет музыкального образования. Работает Кирилл помощником машиниста в Петербурге, а ещё поёт. Именно поэтому, когда он увидел рекламу по телевидению, решил попробовать принять участие. Кирилл записал песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах» и через месяц получил приглашение на участие в конкурсе «Новая звезда» от Псковской области.

Кирилл Ефимов – лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов и лаурат премии президента РФ для поддержки талантливой молодёжи.

Съёмки конкурса уже начались. Сам проект планируют показать в середине июня. Из-за коронавируса съёмки перенесли.

«Главное – не переборщить с уверенностью в себе, чтобы она не переросла в звёздность», – сказал Кирилл.