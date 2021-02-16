Псковичи поделились снежностью

22:13, 16 февраля 2021, ПАИ

Обхватив крепкими морозными руками Псковскую область, зима всецело демонстрирует свою силу. Как результат – дороги и дворы заметены, водители проводят ежедневный ритуал откапывания машины из сугроба, а люди перемещаются короткими перебежками от тепла до тепла. Всё по законам природы, но мы помним и времена, когда зима мало чем отличалась от осени. Так какой же формат лучше – снежной или бесснежной зимы? Мы обратились к псковичам с этим вопросом. Ответы скрыты в нашем опроснике.



Как гласит нестареющая фраза, на вкус и цвет товарища нет. Однако нам удалось собрать круг единомышленников. Пусть и скромный, но всё же. Всё участники опроса решили, что лучше снежная зима, чем хмурая осенняя пародия.

Снег дарит массу впечатлений и возможностей: прогулки на природе, зимние развлечения, приятный хруст под ногами и многое другое. Слякоть, транспортные проблемы, гололедица, соль и песок – всё это не смущает опрошенных.

«Зима должна быть снежной. Давно такой зимы не было. Есть и свои минусы, но нам грех жаловаться. Есть регионы, где снег по полгода лежит», – говорил один респондент.

Никакие аргументы в пользу бесснежной зимы прохожие не приняли. Простые возможности надеть шубу или дать земле отдохнуть под сугробами также шли в зачёт нынешней погодной ситуации.

По прогнозу синоптиков, зима ещё не сказала своё последнее слово. Будет и снег, и морозы. До весны осталось недолго, так что ловите момент.