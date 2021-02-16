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Общество

Псковских школьников обучат защите личных данных в интернете

Школьников научат правилам безопасности и сохранению личных данных при пользовании интернетом. Фото vspu.ru

С 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проводит для обучающихся общеобразовательных учреждений «Урок цифры», посвящённый проблеме защиты данных в интернете. Об этом сообщила администрация Псковской области. С помощью новых специальных тренажёров «Приватность в цифровом мире» в режиме онлайн обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.

Цель урока – помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире, а также познакомить с профессиями в области кибербезопасности. Интерактивные уроки рассчитаны на учащихся с 1-го по 11-й класс, включают в себя видеолекции и онлайн-тренажёры разного уровня сложности. В некоторых из них, например, нужно будет определить, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне.

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