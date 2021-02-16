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Общество

Как побороть тягу к сладкому? Советы эксперта

Сладкого не захочется, если наладить питьевой режим. Фото

 

Побороть тягу к сладкому можно путём налаживания питьевого режима. Об этом заявила индийский диетолог Пуджа Мальхотра.

«Тяга к сахару – одно из важнейших препятствий для худеющих. Она может возникать из-за дефицита питательных микроэлементов или стресса, однако от неё можно избавиться с помощью эффективных способов», – приводят слова специалиста «Известия».

По её словам, важно пить много воды и не заставлять себя находиться в состоянии голода на протяжении долгого времени. Это только усугубляет ситуацию и вызывает желание съесть сахаросодержащий продукт, пояснила Мальхотра.

Рацион должен содержать продукты, богатые белком и клетчаткой. Как подчеркнула диетолог, эти питательные вещества дают человеку насыщение, вследствие чего ему не хочется добавить к приёму пищи ещё и сладкий продукт. При этом следует отказаться от рафинированных углеводов и ненатуральных подсластителей.

Мальхотра добавила, что сладости при желании можно заменить фруктами или сухофруктами, в частности финиками, курагой или изюмом. Если же тяга к сладкому слишком сильна, лучше употреблять его небольшими порциями и ограничиться определёнными днями, например праздничными.

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