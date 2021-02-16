Массовое ДТП произошло на Ленинградке
В районе деревни Терёхи на 294-ом километре трассы Р23 произошло столкновение пяти автомобилей. Автомобиль марки MERCEDES снизил скорость и остановился, намереваясь сделать поворот. Сади него притормаживали другие автомашины, сообщают свидетеи ДТП. Последним в ряд вклинился, не успев затормозить, автомобиль ГАЗ. Он толкнул все впереди стоящие автомобили. Пострадавших нет. Ожидают сотрудников ДПС. На месте работают сотрудники АСС. После столкновения автомобили были обесточены.