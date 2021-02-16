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Общество

Массовое ДТП произошло на Ленинградке

Автомобили от удара последней машины впечатаплись по цепочке друг в друга. Фото ПАИ

 

В районе деревни Терёхи на 294-ом километре трассы Р23 произошло столкновение пяти автомобилей. Автомобиль марки MERCEDES снизил скорость и остановился, намереваясь сделать поворот. Сади него притормаживали другие автомашины, сообщают свидетеи ДТП.  Последним в ряд вклинился, не успев затормозить, автомобиль ГАЗ. Он толкнул все впереди стоящие автомобили. Пострадавших нет. Ожидают сотрудников ДПС. На месте работают сотрудники АСС. После столкновения автомобили были обесточены.

 

  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ
  • Столкновение пяти автомобилей на Ленинградке
    Фото: ПАИ

 

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