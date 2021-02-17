Испания может открыться для туристов летом

07:50, 17 февраля 2021, ПАИ

Летом 2021 года Испания планирует летом восстановить международный туризм. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на профильное министерство страны.

«Сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и других государств. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, включая Россию, все зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу», — рассказал представитель минтуризма.

Ожидается, что к туристическому сезону 70% населения Испании уже сделают прививки от коронавируса. Также Испания выступает за введение ковидных паспортов, что может поспособствовать скорейшему перезапуску туристической отрасли. Однако это не будет обязательным требованием к путешественникам. «Это лишь полезный элемент, который должен способствовать возобновлению международного транспортного сообщения», — уточнили в ведомстве.

При этом, если в стране отправления туриста будет сохраняться умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы, в том числе отрицательный тест перед посадкой. Это может коснуться и тех, кто уже был вакцинирован, так как пока не доказано, что после прививки человек не может быть носителем вируса.