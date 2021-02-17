Почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19 заблокировал Роскомнадзор

07:15, 17 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал 981 интернет-страниц, содержащих ложные сведения о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Известия».

Чаще всего встречаются ложные публикации о вакцинации, происхождении коронавируса и его распространении, а также недостоверная статистика о заболевших и умерших.

«Мы теперь отделяем фейки о коронавирусе от фейков о вакцинации. С 10 января по сегодняшний день 3781 фейк о вакцине и 2687 по COVID-19. Если говорить о вакцинации, то это конспирологические бредни, очень много откровенного вранья. Это не имеет никакого отношения к процессу», — отметила член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Эксперт заявила о необходимости ведения более плотной работы с населением, особенно в сегменте социальных сетей. Парламентарии Государственной думы и Совета Федерации согласились, что нужно мониторить фейковый контент в соцсетях. При чём в двух из них заверили в том, что команда модерации на постоянной основе ведет борьбу с недостоверной информацией.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в 2021 году наблюдается тенденция к уменьшению количества недостоверных ресурсов. За первые полтора месяца пришлось ограничить доступ всего к 6 страницам.