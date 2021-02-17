Больше половины российских компаний отказались от корпоративов на 23 Февраля и 8 Марта

08:31, 17 февраля 2021, ПАИ

53% российских работодателей не планируют проводить корпоративы на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В 2020 году от корпоративов в эти дни отказались 44% работодателей. В данный момент праздничные вечеринки не хотят устраивать в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (59%), а также на предприятиях из сферы услуг (66%) и промышленности (62%). Чаще всего о своем намерении обойтись без корпоративов на 23 Февраля и 8 Марта сообщали компании из Санкт-Петербурга (60%), реже всего — из Новосибирска (52%).

В 19% организаций собираются отмечать День защитника Отечества и Международный женский день. Работодатели отмечают, что мероприятия будут вполне скромными, но организовать их нужно, чтобы не нарушать традиции взаимных поздравлений. Чаще других так поступают компании банковской сферы (23%). Отдельные мероприятия к 23 Февраля и 8 Марта чаще всего организуются в Новосибирске (20%), реже — в Москве (14%).

Проводить общий праздник в этом году решили 7% работодателей. Объединить торжества хотят в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (10%), а также в сфере строительства (12%).

Провести корпоратив только по случаю 23 Февраля собирается 1% российских компаний. Отдельный праздник в связи с 8 Марта организуют 2% работодателей.