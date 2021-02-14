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Спорт

Лыжный марафон пройдёт в Псковской области 21 февраля

21 февраля состоятся чемпионат и первенство Псковской области на длинные дистанции по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации лыжных гонок.

Соревнования пройдут на базе АНО СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района. Старт первой возрастной группы запланирован на 12:00.

Юношам 2007-2008 годов рождения предстоит дистанция 5 км, 2005-2006 — 10 км. Юноши, юниоры и мужчины 2003–2004, 2001-2002, 1960 г. р. и старше преодолеют 20 км, мужчины с 2000-го по 1961 г. р. - 30 км. Для девушек 2007-2008 годов рождения приготовлена дистанция 3 км, 2005-2006 г. р. - 5 км. Девушки, юниорки и женщины 2003-2004, 2001-2002, 1960 г. р. и старше преодолеют на лыжах 15 км, женщины с 2000-го по 1961 г. р. - 20 км.

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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