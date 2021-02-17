По требованию прокуратуры в Порховском районе восстановили водоснабжение
Водоснабжение восстановили в Порховском районе по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
По техническим причинам в деревне Береза Порховского района не работала одна из уличных колонок из-за прорыва водопровода. Прокурор района внёс в адрес исполняющего полномочия главы Порховского района представление с требованием устранить нарушения. Нарушения были устранены, водоснабжение восстановлено.