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Общество

По требованию прокуратуры в Порховском районе восстановили водоснабжение

Водоснабжение восстановили в Порховском районе по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

По техническим причинам в деревне Береза Порховского района не работала одна из уличных колонок из-за прорыва водопровода. Прокурор района внёс в адрес исполняющего полномочия главы Порховского района представление с требованием устранить нарушения. Нарушения были устранены, водоснабжение восстановлено.

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