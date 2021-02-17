Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин

09:40, 17 февраля 2021, ПАИ

Очистить город от снега обязали администрацию Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Невельская межрайонная прокуратура установила, что между домами на улице Энгельса, Ленина, Пушкина, Комсомольской, Краснофлотской на тротуарах имеется снег и зимняя скользкость в виде уплотненного снега, на этих же улицах не производилась снегоочистка и подсыпка. Высота снега вдоль обочины превышала 1 метр. Толщина снега на проезжей части напротив остановки на улице Ленина превышала пять сантиметров.

В адрес главы администрации Невеля внесли представление с требованием устранить нарушения. Должностное лицо, ответственное за это направление деятельности, привлекли к дисциплинарной ответственности.