0
11:08
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:04
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
10:51
Ловись плотва большая и маленькая
10:45
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
10:37
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10:20
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
09:40
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
Еще новости
Общество

Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин

Очистить город от снега обязали администрацию Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Невельская межрайонная прокуратура установила, что между домами на улице Энгельса, Ленина, Пушкина, Комсомольской, Краснофлотской на тротуарах имеется снег и зимняя скользкость в виде уплотненного снега, на этих же улицах не производилась снегоочистка и подсыпка. Высота снега вдоль обочины превышала 1 метр. Толщина снега на проезжей части напротив остановки на улице Ленина превышала пять сантиметров.

В адрес главы администрации Невеля внесли представление с требованием устранить нарушения. Должностное лицо, ответственное за это направление деятельности, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
17 февраля 2021
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
17 февраля 2021
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
17 февраля 2021
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 февраля 2021
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
17 февраля 2021
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
17 февраля 2021
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
Испания может открыться для туристов летом
17 февраля 2021
Испания может открыться для туристов летом
Тюльпаны, снегоступы и детектив. Читайте новый выпуск «Хорошего дайджеста»
17 февраля 2021
Тюльпаны, снегоступы и детектив. Читайте новый выпуск «Хорошего дайджеста»

Идет загрузка...