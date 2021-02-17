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Общество

Гонки на льду водоема устроили в Великих Луках

Фото из группы "AMVL" в соцсети "ВКонтакте"

В Великих Луках правонарушители организовали гонки на автомобилях по льду пруда. Сообщение опубликовано на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Прошу вас обратить свое внимание на происходящее правонарушение на водоеме, находящемся между улицами Фурманова и Запрудной. На протяжении последних двух недель правонарушителями организованы гонки на автомобилях по льду пруда (бывший карпятник «Зеленая зона»)», - написала заявитель.

По её словам, гонки происходят как в дневное, так и в ночное время до 2-3 часов. «Некоторые машины технически модифицированы, чтобы усиливать рёв мотора. В связи с этим вся округа слышит звуки, подобные реактивному двигателю, в этом районе располагается центр помощи детям и дом престарелых», - рассказала местная жительница.

Она заметила, что этими действиями гонщики нарушают региональный закон «О тишине». Кроме того, выезд на лед в регионе запрещен. «Прошу разобраться в сложившейся ситуации и принять меры к устранению и привлечению виновных», - заключила женщина и заметила, что видео гонок выкладываются в соцсети.

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