Российские студенческие отряды отмечают профессиональный праздник

10:44, 17 февраля 2021, ПАИ

День российских студенческих отрядов (День РСО) отмечается в России ежегодно 17 февраля. Дата празднования определена на основании того, что 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов было учреждено Молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В Псковском государственном университете праздничные мероприятия начались с завтрака с ректором. Командные составы отрядов встретились с Натальей Ильиной, обсудили итоги работы и наметили планы на будущее, а также подарили руководителю вуза традиционную отрядную куртку-строевку.

Бойцы РСО из ПсковГУ соберутся сегодня на общую рабочую встречу штаба, а также присоединятся к прямой трансляции открытия дома РСО «СОздание» в Москве.

Одним из ключевых событий Дня РСО в вузе станут товарищеские встречи по волейболу. Состязания пройдут между командами штаба, а также между командой ректора ПсковГУ и командой штаба РСО.

Вечером на торжественном мероприятии по празднованию дня РСО в актовом зале главного корпуса ПсковГУ наградят лучших бойцов по итогам прошлого года.

Движение студенческих отрядов России на протяжении почти 60 лет является самым массовым движением и не теряет своей актуальности как среди молодежи, так и для страны. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек. Напомним, на базе ПсковГУ работает Региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».