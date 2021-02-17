Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена

10:45, 17 февраля 2021, ПАИ

Умер кот Кеша, который жил на Шпицбергене по документам песца. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Знаменитого кота не стало еще 20 января. Ему было около 14 лет. Отмечается, что Кеша умер от старости на руках любящей семьи.

Кот стал популярным после того, как жители российского поселка Баренцбург смогли обойти запрет властей Норвегии на нахождение котов на архипелаге. Хозяева Кеши зарегистрировали его как песца. Многие туристы выстраивались в очередь, чтобы погладить знаменитого кота «на счастье», устроить фотосессию.