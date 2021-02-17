5565 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 565 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на шесть, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (11 222 случая), на третьем – Псковский район (2 615 случаев).
Всего в Псковской области зарегистрировано 30 993 случая заражения коронавирусом, 19 934 человека выздоровели, 157 пациентов умерло.