5565 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:45, 17 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 565 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на шесть, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (11 222 случая), на третьем – Псковский район (2 615 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 30 993 случая заражения коронавирусом, 19 934 человека выздоровели, 157 пациентов умерло.