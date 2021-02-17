Регистрация на посещение Поезда Победы в Великих Луках откроется 18 февраля

10:54, 17 февраля 2021, ПАИ

18 февраля открывается регистрация на посещение Поезда Победы в Великих Луках. Уникальную выставку жители Великих Лук и гости города смогут посетить 20, 21 и 22 февраля. «Поезд Победы» будет находиться на ЖД станции Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посетителям выставки необходимо пройти обязательную регистрацию. Она будет открыта на сайте поездпобеды.рф 18 февраля с 9:00. Посещение выставки возможно только при условии предварительной регистрации. С порядком регистрации можно ознакомиться по ссылке.

В случае успешного прохождения регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет, который предоставляет возможность на бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и их детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию без взрослых, но при условии регистрации. Все взрослые посетители должны быть зарегистрированы.

Вход на экспозицию будет осуществляться после проверки регистрации в здании железнодорожного вокзала.

Работа выставки будет организована в течение трех дней:

20 февраля с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00);

21 февраля с 10:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00);

22 февраля с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

«Поезд Победы» – это первая в мире передвижная иммерсивная инсталляция. Экспонаты расположены прямо в вагонах подвижного состава поезда. Однако эта выставка уникальна не только своим расположением, но и своим наполнением. Помимо многофигурных композиций, интересно также ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, — всё это позволяет сделать экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми. Поезд состоит из 8 вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. «Поезд Победы» — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, которое провело огромную работу по наполнению содержательной части экспозиции; ОАО «Российские железные дороги», которое предоставило специальный железнодорожный состав из восьми тематических и четырех технических вагонов, ставший экспозиционным пространством для нового иммерсивного музея. Опытная поездная бригада работает на передвижной экспозиции на протяжении всего пути следования. Группа петербуржских художников из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко – авторы идеи и создатели «Поезда Победы». Над проектом работала команда из 70 человек. Медиагруппа «Красный квадрат» стала системным интегратором проекта, разработав специальную IT-систему для управления оборудованием и контентом в поезде. Это позволяет создать единую экспозицию, соединяющую реальные музейные экспонаты и современные мультимедийные возможности.

Организатор проекта в Псковской области – Театрально-концертная дирекция.