Учения «Ночных охотников» прошли в Псковской области

11:01, 17 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели летное тактическое с применением авиационных средств поражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

Сначала летчики многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» перебазировались на оперативный аэродром в Ленинградской области. После дозаправки топливом экипажи выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач, где им предстояло уничтожить колонну автомобильной и бронетехники, а также скопления живой силы условного противника. Боевые машины вылетали на авиационный полигон одиночно и в составе тактических звеньев.

Для поражения наземных сил и средств «противника» применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, а также автоматические авиационные пушки калибра 30 миллиметров.

В учении были задействованы более 10 вертолётов армейской авиации и свыше 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.