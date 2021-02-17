0
11:08
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
11:04
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
10:51
Ловись плотва большая и маленькая
10:45
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
10:37
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10:20
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
09:40
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
Еще новости
Общество

Учения «Ночных охотников» прошли в Псковской области

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели летное тактическое с применением авиационных средств поражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

Сначала летчики многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» перебазировались на оперативный аэродром в Ленинградской области. После дозаправки топливом экипажи выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач, где им предстояло уничтожить колонну автомобильной и бронетехники, а также скопления живой силы условного противника. Боевые машины вылетали на авиационный полигон одиночно и в составе тактических звеньев.

Для поражения наземных сил и средств «противника» применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, а также автоматические авиационные пушки калибра 30 миллиметров.

В учении были задействованы более 10 вертолётов армейской авиации и свыше 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
17 февраля 2021
До 159 человек увеличилось число умерших от коронавируса в Псковской области
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
17 февраля 2021
Армейская стезя – ПАИ-live с Дмитрием Зайцевым
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
17 февраля 2021
Умер знаменитый кот-песец Кеша со Шпицбергена
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 февраля 2021
Более 264 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
17 февраля 2021
Перспективы создания Федерации спорта для людей с ПОДА обсудил Михаил Ведерников с параспортсменом Владимиром Петровым
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
17 февраля 2021
Администрацию Невеля обязали убрать метровые сугробы вдоль обочин
Испания может открыться для туристов летом
17 февраля 2021
Испания может открыться для туристов летом
Тюльпаны, снегоступы и детектив. Читайте новый выпуск «Хорошего дайджеста»
17 февраля 2021
Тюльпаны, снегоступы и детектив. Читайте новый выпуск «Хорошего дайджеста»

Идет загрузка...