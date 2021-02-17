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Общество

Два года тюрьмы может получить опочанин за повторную езду за рулем нетрезвым

Житель Опочки может получить два года тюрьмы за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

31 октября около 19:00 мужчина после употребления 1,5 пива в одной из деревень Красногородского района решил поехать домой. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде за что получил 30 тысяч рублей штрафа и лишился прав на 1,5 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело направлено в Пыталовский районный суд.

 

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