Кожаные перчатки и спиртное пыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда

11:05, 17 февраля 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 февраля около 14:00 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала сигнализация. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 38-летнюю местную жительницу, которая украла из торгового зала две пары кожаных перчаток и спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.