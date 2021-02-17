Псков завалило снегом

11:21, 17 февраля 2021, ПАИ

Псков завалило снегом. Уже несколько дней в областном центре и во всём регионе не прекращаются осадки. Городские службы ведут работы по очистке и обработке противогололедными материалами проезжей части улиц и тротуаров.

По предварительным прогнозам, в ближайшие дни снегопады продолжатся. На дорогах по-прежнему будет гололедица, в связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть осторожнее.