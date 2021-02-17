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Общество

Псковские профсоюзы поддержали резолюцию круглого стола по решению проблем легкой промышленности

Псковский облсовпроф поддержал резолюцию участников круглого стола по вопросам поддержки отечественных производителей лёгкой промышленности и сохранения их кадрового потенциала в сложившейся экономической ситуации.

Со стороны псковского профобъединения в мероприятии, состоявшемся на площадке Государственной Думы в режиме видеоконференции, приняли участие председатель регионального Совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель областного профсоюза работников промышленности Людмила Лепёшкина.

Проблемы на предприятиях лёгкой промышленности являются следствием экономической стагнации, падения доходов населения, отметили участники круглого стола.

Падение объемов производства до 35-40% во втором полугодии 2020 года привело к вынужденным простоям, переходу на режим неполного рабочего времени, существенному снижению доходов предприятий.

В резолюции содержатся обращения в адрес правительства РФ, Минпромтогра, Минфина и Минэкономразвития с предложениями, в частности, включения швейной и кожевенно-обувной отраслей в перечень наиболее пострадавших в период пандемии COVID-19, введения налоговых каникул для отечественных предприятий швейной и кожевенно-обувной отраслей легкой промышленности, а также отмены ввозных таможенных пошлин на производимые за рубежом ткани и комплектующие для отечественных предприятий легкой промышленности и другие меры поддержки отечественных производителей.

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