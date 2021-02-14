40 медалей завоевали воспитанники «Бригантины» на первенстве Псковской области по спортивной аэробике
40 медалей завоевали воспитанники спортшколы «Бригантина» на первенстве Псковской области по спортивной аэробике, сообщили Псковскому агентству информации в спортшколе «Бригантина».
Соревнования проходили 13-14 февраля в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. В них приняли участие спортсмены из Пскова (спортшколы «Бригантина», «Гармония», спортцентр «Юность», «Боди Фитнес») и Великих Лук.
Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» завоевали 20 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей.
Отметим, что 27-28 февраля в УСК «Олимп» состоится первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, где лучшие спортсмены будут представлять Псковскую область.