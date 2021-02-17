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Общество

Зоозащитники призывают псковичей помочь животным пережить морозные ночи

Фото: приют «Лесопилка».

Помочь животным пережить морозные ночи призывают псковичей зоозащитники. Информация размещена в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка».

Зоозащитники отметили, что впереди в регионе холодные ночи, которые могут стать последними для ослабленных, голодных и гладкошерстных животных.

«Накормите «от пуза» повстречавшихся бездомных собак и кошек, - призвали сотрудники приюта. – Запустите в подъезд замерзающее животное». Также рекомендуется на время морозов взять в дом собак, которые живут во дворе. 

В приюте «Лесопилка» усиливают будки свежим сеном. Животных одевают, увеличивают кормление до трёх раз в день и подготавливают места для ночевки в тепле для самых уязвимых. Для тех, кто остаётся на улице и отказывается идти в помещение, зоозащитники усиливают теплое укрытие будок за счёт ковров и одеял.

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