В Дно мужчина приставал к детям и избил полицейского

11:59, 17 февраля 2021, ПАИ

Дновский районный суд приговорил к колонии мужчину, который ударил полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

1 сентября 2020 года инспектор ГИБДД, проезжая по улице Урицкого в Дно, обратил внимание на неправильно припаркованный автомобиль. Он остановился, и в это время к нему подошел подросток и попросил о помощи. Ребенок пояснил, что к нему и его друзьям пристает нетрезвый мужчина.

Инспектор подошел к гражданину, представился, пояснил суть жалобы, обратил внимание, что нецензурная брань и приставание к гражданам являются нарушением общественного порядка. Затем инспектор попросил гражданина пройти в патрульную машину для выяснения обстоятельств произошедшего.

Однако нарушитель решил оказать сопротивление и ударил полицейского по шее. Страж порядка получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушиба мягких тканей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев 5 дней. Поскольку преступление было совершено в условиях особо опасного рецидива, то отбывать наказание гражданин будет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.