Жительница Куньинского района заплатит штраф за торговлю самогоном

12:14, 17 февраля 2021, ПАИ

Жительница Куньинского района заплатит штраф за торговлю самогоном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В начале октября 2020 года женщина купила на территории центрального рынка в городе Великие Луки 3 литра спиртосодержащей жидкости. В дальнейшем она планировала продавать самогон, зная, что он не отвечает требованиям безопасности.

17 октября к ней в квартиру пришли сотрудники МО МВД России «Великолукский» в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». За 100 рублей женщина продала им 0,5 литра самогона. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия в квартире подсудимой также нашли 1,35 литра спиртосодержащей жидкости в бутылке.

Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. Приговор не вступил в законную силу.