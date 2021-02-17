Россия и Иран начнут совместно производить вакцину «Спутник V» в течение двух месяцев

12:46, 17 февраля 2021, ПАИ

Иран надеется начать производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» совместно с Россией в течение двух месяцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского минздрава Сима Садат Лари.

«Наши переговоры по совместному производству завершены, и скоро мы станем свидетелями производства данной вакцины на территории Ирана», - заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Ранее он рассказал о подписанном между Россией и Ираном договоре о производстве вакцины «Спутник V».

«Скоро будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране. Производство будет проходить соответственно проведенным консультациям Министерства здравоохранения и организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами, что является главной повесткой дня», - сообщила представитель Минздрава.