Оборудование для проведения лучевой терапии поступило в Псковский областной онкодиспансер

13:04, 17 февраля 2021, ПАИ

В Псковский областной онкодиспансер поступило оборудование для проведения лучевой терапии, пишет Telegram-канал Псковской области.

Линейный ускоритель собран и находится на стадии пусконаладочных работ, которые продлятся ещё три-четыре недели. После этого аппарат запустят в работу.

Оборудование позволит проводить лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли. Современный линейный ускоритель стоимостью 120 млн рублей был приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение».