Оборудование для проведения лучевой терапии поступило в Псковский областной онкодиспансер
В Псковский областной онкодиспансер поступило оборудование для проведения лучевой терапии, пишет Telegram-канал Псковской области.
Линейный ускоритель собран и находится на стадии пусконаладочных работ, которые продлятся ещё три-четыре недели. После этого аппарат запустят в работу.
Оборудование позволит проводить лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли. Современный линейный ускоритель стоимостью 120 млн рублей был приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение».