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Общество

«Алоль» ждёт на выходные любителей зимней рыбалки

Профсоюзная база отдыха «Алоль» приглашает провести выходные у себя в гостях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

21 февраля состоится чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку. 27-28 февраля - чемпионат Псковской области по ловле рыбы на блесну со льда. «С нетерпением ждём любителей зимней рыбалки. Приезжайте поучаствовать или просто отдохнуть!» - приглашают сотрудники базы.

По вопросам бронирования можно звонить по телефонам: 8 (81142) 2-19-90, 8-911-383-40-38.

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