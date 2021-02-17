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Общество

«Книжную помощь» оказали активисты ОНФ библиотеке в Печорах

Более 500 книг пополнили книжный фонд Печорской центральной районной библиотеки благодаря масштабной акции ОНФ «Книжная помощь», запущенной в преддверии Международного дня дарения книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

 «Книжную помощь» Печорам оказал штаб помощи сельским библиотекам, который начал свою работу в Санкт-Петербурге в феврале этого года.

«Мы помогаем маленьким библиотекам с новыми книгами, которые собираются в Петербурге на нескольких площадках, силами жителей и волонтеров. Если в деревне или поселении нет ни библиотек, ни книг, то мы строим и ставим #ПолкиДобра. От классического буккросинга они отличаются тем, что связаны в одну сетку свободных микробиблиотек со своими «хранителями», планом активностей и идей. Наша мечта заселить сельские и отдаленные территории книгами, в буквальном смысле наполнить ими жизненное пространство. Невозможно призывать к чтению без главного инструмента – книги под рукой», рассказала эксперт ОНФ в сфере культуры, автор идеи Надежда Орлова.

Главным критерием отбора стало состояние книг: они должны быть новые, с хрустящими страницами, не пылившиеся долгое время на полке. Большим спросом у сельских библиотек пользуются любовные романы, детская литература, познавательные книги.

Руководитель регионального отделения ОНФ в Псковской области Виктор Остренко передал штабу помощи сельским библиотекам тематические книги о Псковской области и сборник об истории Псково-Печерского монастыря.

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