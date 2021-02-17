Юные псковичи могут поздравить московский Музей Победы рисунком

15:08, 17 февраля 2021, ПАИ

Юные художники из Псковской области смогут рисунком поздравить московский Музей Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФГБУК «Музей Победы».

В честь 35-летия Музея Победы был дан старт всероссийскому конкурсу детских рисунков «Мой любимый Музей Победы». Участие могут принять дети и подростки от 7 до 17 лет.

В своих работах школьники могут отразить, что музей является хранителем памяти о героях Великой Отечественной и его главная цель – донести до будущих поколений правду о войне. Сюжет авторы могут выбрать самостоятельно. Допускаются произведения, оформленные как плакаты, в которых присутствует приглашение посетить Музей Победы или поздравление с 35-летием со дня основания.

Работы участников будут приниматься до 1 марта. Они будут размещены на сайте музея, где 4 марта стартует онлайн-голосование. Жюри выберет лучшие работы в трёх возрастных категориях. Кроме того, приз зрительских симпатий получат победители онлайн-голосования. Лауреатам творческого состязания вручат призы от Музея Победы, а их работы планируют использовать для создания полиграфической рекламной продукции. Итоги конкурса будут подведены 30 марта.

4 марта 2021 года исполняется 35 лет со дня создания Музея Победы.